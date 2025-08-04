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The Athletic указал команду НБА, совершившую настоящий прорыв в межсезонье

The Athletic указал команду НБА, совершившую настоящий прорыв в межсезонье
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Издание The Athletic поделилось мнением о работе «Даллас Маверикс» в нынешнее межсезонье НБА. Как считают эксперты портала, выбор Купера Флэгга под первым номером драфта НБА 2025 года может стать настоящим прорывом.

«У болельщиков «Маверикс» снова появился повод для оптимизма. Клубу повезло заполучить первый номер драфта, и выбор Купера Флэгга, 18-летнего уроженца Ньюпорта, штат Мэн, обещает стать настоящим прорывом — этот парень способен влиять на игру по самым разным направлениям. У «Далласа» были и другие, пусть и менее заметные, победы. Убедить Кайри Ирвинга отказаться от опции игрока на $ 43 млн на следующий сезон и подписать новый контракт, что дало возможность воспользоваться специальным исключением для приглашения Д'Анджело Расселла. Продление Дэниэля Гэффорда на три года за $ 54,4 млн — ещё один грамотный ход со стороны руководства», — говорится в материале издания.

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