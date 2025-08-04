Отец объяснил дочке, кто из пары Леброн — Джордан — величайший игрок НБА в истории

В Сети распространился ролик, где отец отвечает дочке, назвавшей лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим баскетболистом в истории. По мнению отца, это не так. Мужчина объяснил, почему самым великим следует считать шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана.

«Ни при твоей жизни, ни при жизни кого-либо ещё такого больше не будет. Майкл Джордан — шесть финалов, шесть чемпионских титулов. Единственный, кто ушёл из баскетбола на вершине, вернулся и ещё три года оставался лучшим в игре. Они могли бы взять восемь титулов подряд! Для меня это величайший игрок за всю мою жизнь. И я видел Джерри Уэста, видел Уилта Чемберлена.

Единственный, кого не застал, — это Билл Расселл, а он, без сомнения, мог бы считаться величайшим всех времён: 11 титулов за 13 лет. Но давай по-честному: Майкл Джордан — шесть финалов, шесть титулов, шесть MVP. Никто, чёрт побери, не сравнится с Майклом Джорданом! И это говорит не болельщик «Буллз» — я фанат «Никс», и этот гад разбивал мне сердце снова и снова», — сказал мужчина.

Отец объяснил дочке, почему Джордан — величайший игрок в истории: