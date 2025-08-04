Яннис Адетокунбо назвал 21-летнего игрока, который может стать одним из лучших в НБА

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признался, что крайне высоко оценивает потенциал 21-летнего центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. Яннис высказал мнение, что инвестиции в коллекционные предметы с именем француза могут принести значительную прибыль их владельцу в будущем.

«Я бы очень хотел заполучить первую новичковую карточку Вембаньямы. Мне кажется, в ближайшие пару лет он станет одним из лучших игроков лиги. Уверен, впереди у него блестящая карьера. Ещё круто было бы обладать его первой игровой майкой, кроссовками, в которых он дебютировал в НБА, или тем самым мячом, которым он забил свои первые очки в лиге. Такие вещи — отличные инвестиции, как и предметы, связанные с Вемби, Стефом Карри, Леброном Джеймсом, Майклом Джорданом», — сказал Адетокунбо во время стрима на eBay.

Вембаньяма попытался забить гол ударом через себя: