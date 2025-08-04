ДеАарон Фокс получил максимальное продление контракта со «Спёрс». Назван оклад — Чарания

27-летний разыгрывающий ДеАарон Фокс согласовал максимальное продление контракта на четыре года с «Сан-Антонио Спёрс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. За это время спортсмен должен получить $ 229 млн.

Фокс перешёл в «Сан-Антонио» из «Сакраменто Кингз» в результате трёхстороннего обмена в феврале 2025 года. В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после перехода в «Спёрс» ДеАарон принял участие в 17 матчах, в которых в среднем набирал 19,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 6,8 передачи.

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