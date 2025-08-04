The Athletic оценил работу действующего чемпиона НБА «Оклахомы» в межсезонье

Издание The Athletic оценило работу действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» в межсезонье-2025.

«Когда ты чемпион, отсутствие кардинальных изменений — вполне естественный выбор. Особенно это актуально для «Тандер», располагающих одной из самых молодых ротаций в НБА. В «Оклахома-Сити» не только не стали вмешиваться в устоявшееся ядро команды, но и обеспечили будущее, заключив долгосрочные контракты с тремя своими звёздами — Шеем Гилджес-Александером, Джейленом Уильямсом и Четом Холмгреном. А в качестве приятного бонуса в Летней лиге себя хорошо проявил новичок — или, точнее, «псевдоновичок» — Николa Топич», — говорится в материале издания.

Напомним, в прошлом сезоне НБА серб Никола Топич не принял участия ни в едином матче.

Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках: