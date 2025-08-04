Звезду НБА Тайриза Халибёртона освистали в Нью-Йорке во время SummerSlam WWE

25-летний разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон посетил реслинг-шоу промоушена WWE SummerSlam в Нью-Йорке. Местная публика встретила баскетболиста выкриками и освистыванием. Спортсмен, однако, не растерялся и в ответ кричал: «Я тоже вас люблю». Позже он разместил пост на своей странице в социальных сетях, где написал следующее: «Я тоже по вам скучал».

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Напомним, в прошлом сезоне НБА «Индиана» встречалась с «Нью-Йорк Никс» в финале Восточной конференции. «Пэйсерс» победили команду из Нью-Йорка в шести матчах серии и вышли в финал североамериканской лиги, где уступили «Оклахома-Сити Тандер».

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