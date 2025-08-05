«Разговор окончен». Дончич назвал величайшего атакующего защитника в истории НБА

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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич во время интервью для Foot Locker ответил на вопрос по поводу величайшего атакующего защитника в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— Ману Джинобили или Реджи Миллер?

— Джинобили.

— Джинобили или Аллен Айверсон?

— Айверсон.

— Айверсон или Рэй Аллен?

— Айверсон.

— Айверсон или Трэйси Макгрэди?

— Айверсон.

— Айверсон или Дуэйн Уэйд?

— Айверсон.

— Айверсон или Дражен Петрович?

— Ох… я всё-таки вновь выберу Айверсона.

— Айверсон или Майкл Джордан.

— Майкл Джордан.

— Майкл Джордан или Винс Картер?

— Разговор окончен. Майкл Джордан.

— Майкл Джордан или Клэй Томпсон?

— Майкл Джордан.

— Майкл Джордан или Джерри Уэст?

— Майкл Джордан.

Новое видео частного самолёта Майкла Джордана: