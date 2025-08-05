«Разговор окончен». Дончич назвал величайшего атакующего защитника в истории НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич во время интервью для Foot Locker ответил на вопрос по поводу величайшего атакующего защитника в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
— Ману Джинобили или Реджи Миллер?
— Джинобили.
— Джинобили или Аллен Айверсон?
— Айверсон.
— Айверсон или Рэй Аллен?
— Айверсон.
— Айверсон или Трэйси Макгрэди?
— Айверсон.
— Айверсон или Дуэйн Уэйд?
— Айверсон.
— Айверсон или Дражен Петрович?
— Ох… я всё-таки вновь выберу Айверсона.
— Айверсон или Майкл Джордан.
— Майкл Джордан.
— Майкл Джордан или Винс Картер?
— Разговор окончен. Майкл Джордан.
— Майкл Джордан или Клэй Томпсон?
— Майкл Джордан.
— Майкл Джордан или Джерри Уэст?
— Майкл Джордан.
Новое видео частного самолёта Майкла Джордана: