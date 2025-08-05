The Athletic оценил шансы на успех или провал для «Голден Стэйт» в новом сезоне

Известное американское издание The Athletic оценило перспективы команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» в следующем сезоне. Портал ориентировался на ситуации с форвардом Жонатаном Кумингой, о новом контракте с которым не могут договориться.

«Ситуация с Жонатаном Кумингой создала для «Уорриорз» серьёзную неопределённость в это межсезонье: клубу крайне важно правильно распорядиться его статусом ограниченно свободного агента, если есть намерение в будущем усилить состав ещё одним ключевым игроком. Возможно, им придётся сначала продлить с ним контракт, а уже ближе к дедлайну обменов в феврале попытаться совершить выгодный трейд.

Поэтому сейчас бессмысленно выставлять оценку — всё зависит от того, останется ли Куминга, куда он может отправиться и какие возможности это откроет для команды. Тем временем слухи о возможных новичках — вроде Эла Хорфорда или Де'Энтони Мелтона — пока так и не переросли в реальные сделки. Так что для «Уорриорз» по-прежнему возможно как удачное, так и провальное развитие событий», — говорится в материале издания.

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