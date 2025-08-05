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Перкинс: Стив Керр никогда по-настоящему не принимал Жонатана Кумингу

Перкинс: Стив Керр никогда по-настоящему не принимал Жонатана Кумингу
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением о ситуации между «Голден Стэйт Уорриорз» и форвардом Жонатаном Кумингой. Спортсмен пока не заключил новое соглашение с командой.

«Стив Керр никогда по-настоящему не принимал Кумингу. Разве не так? Боб Майерс задрафтовал его. И теперь, похоже, Брэндин Подзиемски получает больше возможностей, чем когда-либо получал Куминга. Почему так происходит? Керр предпочитает парней, которые вписываются в роль. Подзиемски будет отличным ролевиком, но Куминга не хочет, чтобы его загоняли в рамки, и это нормально», — сказал Перкинс на канале Road Trippin' в YouTube.

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