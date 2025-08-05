Фото: Егор Дёмин показал, как проводит в США время с канадской баскетболисткой

19-летний российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как проводит свободное время в США. Вместе с Егором на снимках присутствует канадская баскетболистка Делани Гибб.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Егор указал, что фото были сделаны в штате Монтана.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Спортсмен стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России. В прошлом сезоне Дёмин выступал в NCAA, где в среднем набирал 10,6 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Одноклубник Дёмина дал бездомному $ 100, но тот их выкинул: