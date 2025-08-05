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Фото: американская невеста Голдина показала, как проводит время с баскетболистом

Фото: американская невеста Голдина показала, как проводит время с баскетболистом
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Кэмрин Воглер, возлюбленная российского баскетболиста Владислава Голдин, показала, как проводит время со спортсменом. Девушка разместила пост на своей странице в социальных сетях, где поделилась серией фотографий.

«Лас-Вегас, Невада. Вирджин, Юта. Национальный парк Зайон», — говорится в описании к фотографиям.

Фото: Из личного архива Кэмрин Воглер

Фото: Из личного архива Кэмрин Воглер

Фото: Из личного архива Кэмрин Воглер

Напомним, в феврале этого года Голдин сделал предложение Воглер, и та ответила да. Предложение Влад сделал прямо на площадке после матча.

В начале июля «Майами Хит» объявил о подписании Владислава на двусторонний контракт. В настоящий момент Голдину 24 года.

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