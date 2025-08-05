Скип Бэйлесс обозначил ряд вопросов из-за изменения физической формы Луки Дончича

Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс поделился мнением о существенном изменении физической формы разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича. Ранее словенца неоднократно критиковали за «лишний вес». В нынешнее межсезонье спортсмен основательно поработал над физическими кондициями, чем уже впечатлил многих экспертов и болельщиков.

«Давайте просто посмотрим, как Лука начнёт выглядеть в ноябре, затем – в декабре, а затем, определённо, в январе. А как насчет февраля? И вот потом давайте ещё посмотрим, как он будет выглядеть в марте и апреле», — сказал Бэйлесс в видео на своей странице в социальных сетях.

Лука Дончич подписывает контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»: