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Скип Бэйлесс обозначил ряд вопросов из-за изменения физической формы Луки Дончича

Скип Бэйлесс обозначил ряд вопросов из-за изменения физической формы Луки Дончича
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс поделился мнением о существенном изменении физической формы разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича. Ранее словенца неоднократно критиковали за «лишний вес». В нынешнее межсезонье спортсмен основательно поработал над физическими кондициями, чем уже впечатлил многих экспертов и болельщиков.

«Давайте просто посмотрим, как Лука начнёт выглядеть в ноябре, затем – в декабре, а затем, определённо, в январе. А как насчет февраля? И вот потом давайте ещё посмотрим, как он будет выглядеть в марте и апреле», — сказал Бэйлесс в видео на своей странице в социальных сетях.

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