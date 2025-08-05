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Россия — Египет: во сколько начало, где смотреть товарищеский матч по баскетболу

Россия — Египет: во сколько начало, где смотреть товарищеский матч по баскетболу
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Сегодня, 5 августа, пройдёт товарищеский матч между сборными России и Египта. Встреча состоится в Гизе (Египет). Её начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
05 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляцию игры можно будет увидеть на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ). «Чемпионат» в деталях расскажет, как прошёл матч.

Ранее команды уже встречались друг с другом. Первая игра прошла 3 августа и завершилась в пользу египетских баскетболистов со счётом 80:73 (20:17, 14:25, 16:18, 30:13).

Египет считается одной из сильнейших африканских сборных. Сборная этой страны 17 раз становилась призёром чемпионата Африки (пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей). По количеству титулов египтяне уступают только Анголе (11).

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