Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В США спрогнозировали топ-26 разыгрывающих НБА в новом сезоне. Егор Дёмин — вне списка

Американский портал Hoopshype дал прогноз по поводу 26 игроков, которые станут лучшими разыгрывающими в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Отметим, что российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в список издания не попал.

Топ-26 разыгрывающих НБА в новом сезоне по версии HoopsHype:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

2. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).

3. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).

4. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).

5. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

6. Трей Янг («Атланта Хоукс»).

7. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс»).

8. Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»).

9. ДеАарон Фокс («Сан-Антонио Спёрс»).

10. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).

11. Деррик Уайт («Бостон Селтикс»).

12. Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс»).

13. Джамал Маррей («Денвер Наггетс»).

14. Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»).

15. Джош Гидди (ограниченно свободный агент).

16. Пэйтон Притчард («Бостон Селтикс»).

17. Фред Ванвлит («Хьюстон Рокетс»).

18. Джейлен Саггс («Орландо Мэджик»).

19. Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»).

20. Эндрю Нембард («Индиана Пэйсерс»).

21. Джру Холидэй (Портленд Трэйл Блэйзерс»).

22. Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»).

23. Иммануэль Куикли («Торонто Рэпторс»).

24. Деннис Шрёдер («Сакраменто Кингз»).

25. Ти Джей Макконнелл («Индиана Пэйсерс»).

26. Тайюс Джонс («Орландо Мэджик»).

Главные новости дня: