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Названы игроки, которые могут стать самыми высокооплачиваемыми напарниками во всём спорте

Названы игроки, которые могут стать самыми высокооплачиваемыми напарниками во всём спорте
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27-летний разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» ДеАарон Фокс и 21-летний центровой команды Виктор Вембаньяма через год могут стать самыми высокооплачиваемыми товарищами по команде в спорте в целом.

Фокс ранее продлил контракт на четыре года на $ 229 млн. В среднем он будет получать $ 57,25 млн в год. Вембаньяма после нового сезона НБА может рассчитывать на дорогостоящее продление контракта.

В случае если француз завоюет титул чемпиона НБА или попадёт в символическую сборную, он сможет рассчитывать на пятилетнее продление соглашения на сумму $ 326 млн, что эквивалентно $ 65,2 млн за сезон.

В совокупности оба спортсмена в таком случае будут получать $ 122,45 млн за год. Как отмечает портал Basketball Forever, больше ни в одном виде спорта товарищи по команде не получают так много.

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