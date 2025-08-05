Портал USA TODAY отреагировал на прогноз, где Дёмин — вне топ-26 разыгрывающих НБА

Обозреватель авторитетного издания USA TODAY Шариф Филлипс-Китон отреагировал на прогноз дочернего сайта издания Hoopshype относительно 26 лучших разыгрывающих НБА в новом сезоне. В список не попал российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин.

«В любом случае Дёмин не попал в этот список, но это вовсе не означает, что его дебютный сезон не может стать успешным, даже если к его завершению он так и не окажется среди отмеченных. 19-летний Дёмин был выбран под восьмым номером на драфте НБА 2025 года, и после того, как Д'Анджело Расселл покинул команду в качестве свободного агента и перешёл в «Даллас Маверикс», позиция основного разыгрывающего в «Бруклине» остаётся вакантной в это межсезонье.

Среди игроков, которые в прошлом сезоне выходили на площадку на позиции разыгрывающего у «Нетс», Дёмин будет конкурировать за место в стартовой пятёрке с Кеоном Джонсоном и Тайризом Мартином. Если предположить, что атакующий защитник Кэм Томас переподпишет контракт с «Бруклином» до начала сезона, то, по сути, именно эти трое поборются за единственную вакантную позицию.

Учитывая, насколько сильно клуб вложился в Дёмина на драфте, а также стремление развивать его наряду с другими новичками — Ноланом Траоре и Беном Сарафом, именно Дёмин выглядит фаворитом в борьбе за место в основе. До начала тренировочного лагеря остаётся ещё около двух месяцев, и у Дёмина есть достаточно времени, чтобы поработать над своими недостатками, навязать конкуренцию Джонсону и Мартину и, возможно, доказать скептикам свою состоятельность», — говорится в материале Филлипс-Китона.

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