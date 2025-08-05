Эксперт упрекнул игрока «Лейкерс» за непосещение пресс-конференции Дончича. Это не Леброн

Аналитик и эксперт Дэн Патрик упрекнул атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса в связи с его отсутствием на пресс-конференции Луки Дончича после подписания нового контракта с клубом.

Также на мероприятии отсутствовал отец Бронни Леброн Джеймс. При этом сообщалось, что 40-летний ветеран всё же связался со словенцем в социальных сетях и поздравил его лично.

«Бронни Джеймс должен был быть там. Когда ты последний в составе, твоё место — рядом с командой», — сказал Патрик в своём подкасте.

Ранее сообщалось, что, согласно условиям нового контракта Дончича с «Лейкерс», сумма сделки составила $ 165 млн на три года.

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