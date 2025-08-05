Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт упрекнул игрока «Лейкерс» за непосещение пресс-конференции Дончича. Это не Леброн

Эксперт упрекнул игрока «Лейкерс» за непосещение пресс-конференции Дончича. Это не Леброн
,
Комментарии

Аналитик и эксперт Дэн Патрик упрекнул атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса в связи с его отсутствием на пресс-конференции Луки Дончича после подписания нового контракта с клубом.

Также на мероприятии отсутствовал отец Бронни Леброн Джеймс. При этом сообщалось, что 40-летний ветеран всё же связался со словенцем в социальных сетях и поздравил его лично.

«Бронни Джеймс должен был быть там. Когда ты последний в составе, твоё место — рядом с командой», — сказал Патрик в своём подкасте.

Ранее сообщалось, что, согласно условиям нового контракта Дончича с «Лейкерс», сумма сделки составила $ 165 млн на три года.

Сейчас читают:
В «Лейкерс» у Луки Дончича только один путь — оправдать каждый вложенный в него доллар
В «Лейкерс» у Луки Дончича только один путь — оправдать каждый вложенный в него доллар

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android