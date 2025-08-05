Стало известно, останется ли американец Винс Хантер в «Зените» — источник

Команда Единой лиги ВТБ «Зенит» приняла решение не продлевать контракт с американским центровым Винсом Хантером. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват».

Хантер перешёл в «Зенит» летом 2023 года. До этого спортсмен выступал за казанский УНИКС, с которым в сезоне-2022/2023 завоевал чемпионство в Единой лиге.

В прошлом сезоне чемпионата американский центровой принял участие в 58 матчах, в которых в среднем набирал 8,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 1,1 передачи. «Зенит» занял второе место, в финальной серии из шести матчей уступив московскому ЦСКА (2-4 в серии).

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