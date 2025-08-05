ФИБА представила рейтинг силы сборных в преддверии Евробаскета-2025
Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) обновила рейтинг силы национальных команд в преддверии Евробаскета-2025. Турнир состоится с 27 августа по 14 сентября. При составлении рейтинга ФИБА ориентировалась на предварительные составы сборных к чемпионату Европы и выступление команд в товарищеских матчах.
Рейтинг силы сборных в преддверии Евробаскета-2025 по версии ФИБА (топ-10):
1. Сборная Сербии.
2. Сборная Германии.
3. Сборная Франции.
4. Сборная Турции.
5. Сборная Латвии.
6. Сборная Греции.
7. Сборная Словении.
8. Сборная Испании.
9. Сборная Литвы.
10. Сборная Финляндии.
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