ФИБА представила рейтинг силы сборных в преддверии Евробаскета-2025

Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) обновила рейтинг силы национальных команд в преддверии Евробаскета-2025. Турнир состоится с 27 августа по 14 сентября. При составлении рейтинга ФИБА ориентировалась на предварительные составы сборных к чемпионату Европы и выступление команд в товарищеских матчах.

Рейтинг силы сборных в преддверии Евробаскета-2025 по версии ФИБА (топ-10):

1. Сборная Сербии.

2. Сборная Германии.

3. Сборная Франции.

4. Сборная Турции.

5. Сборная Латвии.

6. Сборная Греции.

7. Сборная Словении.

8. Сборная Испании.

9. Сборная Литвы.

10. Сборная Финляндии.

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