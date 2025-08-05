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Дончич может стать самым высокооплачиваемым игроком в НБА. Названы сумма и условие

Дончич может стать самым высокооплачиваемым игроком в НБА. Названы сумма и условие
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Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич откажется от опции продления соглашения в 2028 году и сможет подписать пятилетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на сумму $ 400 млн.

Об этом информирует Lakers Daily со ссылкой на свои источники. Таким образом, Дончич станет первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который будет получать $ 80 млн в год.

Напомним, ранее стало известно, что разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер подписал четырёхлетнее продление с клубом на $ 285 млн. Его оклад в размере 71,25 млн сейчас является самой высокой среднегодовой зарплатой в истории лиги.

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Лука Дончич подписывает контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»:

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