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Инсайдер раскрыл планы Леброна Джеймса на остаток карьеры в НБА

Инсайдер раскрыл планы Леброна Джеймса на остаток карьеры в НБА
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Североамериканский журналист и инсайдер Дэйв Макменамин рассказал, что лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ставит своей целью борьбу за чемпионство. В настоящий момент прославленному спортсмену 40 лет.

«Мне сообщили, что заявление, которое Рич Пол сделал Шэмсу Чарании в июне, когда Леброн принял опцию продления контракта, остаётся в силе: Леброн и его представители будут внимательно следить за решениями, которые принимает «Лейкерс».

Они понимают, что времени в его карьере осталось совсем немного и Леброн хочет бороться только за чемпионство — сколько бы времени у него ни осталось», — сказал Макменамин на канале в YouTube.

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40-летний Леброн Джеймс на тренировке:

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