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Видео: Лука Дончич прибыл в расположение сборной Словении, готовящейся к ЧЕ-2025

Видео: Лука Дончич прибыл в расположение сборной Словении, готовящейся к ЧЕ-2025
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прибыл в расположение национальной команды Словении. Соответствующим видео поделилась пресс-служба Федерации баскетбола страны. На ролике демонстрируется, как спортсмен принял участие в командной тренировке.

Лука Дончич прибыл в расположение сборной Словении:

Напомним, в настоящий момент сборная Словении готовится к чемпионату Европы по баскетболу, который состоится с 27 августа по 14 сентября. Команда Александера Секулича сыграет в группе D, где её соперниками станут сборные Польши, Исландии, Бельгии, Израиля и Франции.

Чемпионом Европы 2022 года является сборная Испании. В финале соревнований испанцы победили французов.

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