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«Что теперь?» Аренас назвал препарат, который помог Дончичу радикально изменить форму

«Что теперь?» Аренас назвал препарат, который помог Дончичу радикально изменить форму
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас поделился мнением о существенном изменении физической формы разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.

Ранее словенца не раз критиковали за физическую форму. В нынешнее межсезонье он проводит основательную работу над кондициями, чем уже впечатлил многих фанатов и экспертов.

«Давай будем честны: он показал тебе, что при достаточном отдыхе «Оземпик» начинает быстро действовать. Значит, он готов на всё, чтобы похудеть. А теперь подумай: если он и раньше многое мог, будучи в лишнем весе, то что, по-твоему, он теперь сделает с этими ребятами?» — сказал Аренас в своём подкасте.

«Оземпик» помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает аппетит. Словенец ранее говорил, что добился прогресса за счёт диеты и физических упражнений.

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