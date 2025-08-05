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Инсайдер объяснил смысл заявления агента Леброна о будущем игрока в НБА

Инсайдер объяснил смысл заявления агента Леброна о будущем игрока в НБА
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Североамериканский журналист и инсайдер Дэйв Макменамин прояснил недавнее заявление Рича Пола – агента лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Пол в конце июня заявлял, что Леброн стремится провести каждый оставшийся сезон максимально результативно.

«Я думаю, что, начиная с того момента, как Рич Пол сделал это заявление Шэмсу Чарании из ESPN, его цель заключалась в том, чтобы подчеркнуть, насколько ценным и ограниченным является оставшееся время в карьере Леброна Джеймса, и напомнить всем, в том числе и «Лейкерс», что это не продлится вечно. Мол, для моего клиента очень важно иметь шанс на победу, потому что он отдал всю свою душу этой лиге на протяжении уже 22 лет. И независимо от того, сколько времени осталось — год или два — он хочет быть уверенным, что после всего того труда, который он вложил, команда, с которой он будет играть, также будет работать с такой же отдачей, думая о ближайшем будущем», — сказал Макменамин на канале Hoops Talk with Allen Sliwa в YouTube.

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