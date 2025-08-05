Чемпион НБА назвал игрока, который мог стать лучшим бомбардиром лиги вместо Леброна

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон рассказал, почему предпочитает Карла Мэлоуна Чарльзу Баркли.

Также Джефферсон высказал мнение, что Мэлоун мог бы стать величайшим бомбардиром североамериканской лиги всех времён. В настоящий момент первым по очкам в НБА является Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс», на счету которого 42 184 очка. У Мэлоуна 36 928 очков, он занимает третье место. На второй позиции Карим Абдул-Джаббар (38 387 очков).

«Причина, по которой я выбрал бы Карла Мэлоуна вместо Чарльза, заключается в уровне профессионализма, с которым Карл всегда подходил к своей игре. У Карла Мэлоуна также был один из лучших пятерых разыгрывающих — неважно, как его классифицировать — Джон Стоктон, который всегда был рядом. Когда я сравниваю Карла Мэлоуна с Чарльзом, когда тот играл в «Филадельфии», то можно заметить, что Чарльз часто был не в форме, и добавлю к этому его ночные развлечения, которые были всем известны.

Я не говорю, что Чарльз был плохим человеком, но он был бунтарём, а не примером для подражания. Так что я не критикую его, но, когда смотришь на Карла Мэлоуна, который тренировался по восемь часов в день, играл 19 лет и занял второе место по очкам, можно смело сказать, что, если бы его тело выдержало, он, вероятно, стал бы лучшим бомбардиром всех времён», — сказал Джефферсон на канале Road Trippin' в YouTube.

40-летний Леброн показал физическую форму на тренировке: