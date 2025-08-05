Неделя баскетбола пройдёт в «Лужниках» с 5 по 10 августа

5 августа в ОК «Лужники» будет дан старт неделе баскетбола. Гости форума-фестиваля «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего» смогут увидеть открытые тренировки и мастер-классы, а также Кубок России по баскетбольному двоеборью, который состоится с 8 по 10 августа.
Фото: Пресс-служба форума-фестиваля «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего»
Мероприятие объединит игроков разного уровня, опытных тренеров и прославленных чемпионов. В программе – мастер-классы по крутым данкам с батута и баскетбольному фристайлу, зрелищные мини-турниры с чемпионами, открытые тренировки, интерактивный баскетбол с известными спортсменами. Также для детей пройдёт мастер-класс от Алины Ефременко, тренера Международного проекта «Её мир – её правила» – самой известной инициативы, возглавляемой ФИБА-Европа, направленный на популяцию баскетбола среди девочек. Для любителей уличного баскетбола организованы Детский данк-контест и Детский трёхочковый контест. Ярким событием станет единственное в России акро-данкшоу PLAYMAKERS.
Фото: Пресс-служба форума-фестиваля «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего»
5 августа
12:00-14:00 – Мастер-класс от Международного проекта «Её мир — её правила» (инициатива ФИБА Европа), тренер Алина Ефременко.
14:00-15:30 – Открытая тренировка от РФБ.
6 августа
16:00-18:00 – Открытая тренировка по интерактивному баскетболу.
18:00-21:00 – Мастер-классы и данк-шоу от Playmaker School.
7 августа
12:00-14:00 – Мастер-класс для детей с чемпионами по интерактивному баскетболу.
14:00-16:00 – Мини-турнир – игра с чемпионами России по баскетбольному двоеборью.
15:30-16:30 –Автограф-сессия сборной России по баскетбольному двоеборью: Андрей Кузьмин, Владислав Мелешки, Юрий Беспалов.
16:30-17:30 – Детский данк-контест.
17:30-18:00 – Детский 3-х очковый контест.
8 августа
11:00-21:30 – Кубок России по баскетбольному двоеборью (групповой этап).
9 августа
10:30-19:00 – Кубок России по баскетбольному двоеборью (групповой этап).
19:00-20:00 – Викторина про историю баскетбола в России с призами.
20:00-21:00 – Концерт Вани Дмитриенко.
10 августа
13:30-17:40 – Кубок России по баскетбольному двоеборью (финал).
17:40-18:00 – Конкурс «Американка».
18:00-18:30 – Турнир с медиакомандой инфлюенсера L'One. Принять участие смогут зрители, которых случайным образом выберет ведущий площадки.
18:30-19:10 – Кубок России по баскетбольному двоеборью (финал) — матч за третье место.
19:10-19:50 – Кубок России по баскетбольному двоеборью (финал) — матч за первое место.
19:10-19:40 – Автограф-сессия Андрея Кириленко.
19:50-20:15 – Награждение Кубка России по баскетбольному двоеборью (с участием Андрея Кириленко).
Фото: Пресс-служба форума-фестиваля «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего»
Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов: