Неделя баскетбола пройдёт в «Лужниках» с 5 по 10 августа

5 августа в ОК «Лужники» будет дан старт неделе баскетбола. Гости форума-фестиваля «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего» смогут увидеть открытые тренировки и мастер-классы, а также Кубок России по баскетбольному двоеборью, который состоится с 8 по 10 августа.

Фото: Пресс-служба форума-фестиваля «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего»

Мероприятие объединит игроков разного уровня, опытных тренеров и прославленных чемпионов. В программе – мастер-классы по крутым данкам с батута и баскетбольному фристайлу, зрелищные мини-турниры с чемпионами, открытые тренировки, интерактивный баскетбол с известными спортсменами. Также для детей пройдёт мастер-класс от Алины Ефременко, тренера Международного проекта «Её мир – её правила» – самой известной инициативы, возглавляемой ФИБА-Европа, направленный на популяцию баскетбола среди девочек. Для любителей уличного баскетбола организованы Детский данк-контест и Детский трёхочковый контест. Ярким событием станет единственное в России акро-данкшоу PLAYMAKERS.

Фото: Пресс-служба форума-фестиваля «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего»

5 августа

12:00-14:00 – Мастер-класс от Международного проекта «Её мир — её правила» (инициатива ФИБА Европа), тренер Алина Ефременко.

14:00-15:30 – Открытая тренировка от РФБ.

6 августа

16:00-18:00 – Открытая тренировка по интерактивному баскетболу.

18:00-21:00 – Мастер-классы и данк-шоу от Playmaker School.

7 августа

12:00-14:00 – Мастер-класс для детей с чемпионами по интерактивному баскетболу.

14:00-16:00 – Мини-турнир – игра с чемпионами России по баскетбольному двоеборью.

15:30-16:30 –Автограф-сессия сборной России по баскетбольному двоеборью: Андрей Кузьмин, Владислав Мелешки, Юрий Беспалов.

16:30-17:30 – Детский данк-контест.

17:30-18:00 – Детский 3-х очковый контест.

8 августа

11:00-21:30 – Кубок России по баскетбольному двоеборью (групповой этап).

9 августа

10:30-19:00 – Кубок России по баскетбольному двоеборью (групповой этап).

19:00-20:00 – Викторина про историю баскетбола в России с призами.

20:00-21:00 – Концерт Вани Дмитриенко.

10 августа

13:30-17:40 – Кубок России по баскетбольному двоеборью (финал).

17:40-18:00 – Конкурс «Американка».

18:00-18:30 – Турнир с медиакомандой инфлюенсера L'One. Принять участие смогут зрители, которых случайным образом выберет ведущий площадки.

18:30-19:10 – Кубок России по баскетбольному двоеборью (финал) — матч за третье место.

19:10-19:50 – Кубок России по баскетбольному двоеборью (финал) — матч за первое место.

19:10-19:40 – Автограф-сессия Андрея Кириленко.

19:50-20:15 – Награждение Кубка России по баскетбольному двоеборью (с участием Андрея Кириленко).

Фото: Пресс-служба форума-фестиваля «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего»

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов: