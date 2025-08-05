«Тогда бы точно вышли в финал». Ведущий назвал команду НБА, куда следует перейти Леброну

Известный американский радиоведущий Ленард Ларри Маккелви, известный как Charlamagne tha God, высказал мнение, что правильным шагом со стороны лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса было бы возвращение в «Кливленд Кавальерс» – команду, где он начинал карьеру.

«Я понимаю, что Леброн Джеймс хотел получить свои деньги. Но, на мой взгляд, было бы разумнее поехать в «Кливленд» на последний год, согласиться на меньшую зарплату — просто потому, что у тебя был статус свободного агента, и ты бы сразу оказался в финале уже в следующем сезоне. Если бы Леброн присоединился к той команде «Кавальерс», даже на немного меньшую сумму, они бы точно вышли в финал.

Я действительно удивлён, что он так не поступил. Честно говоря, не думаю, что на Западе у них хватит глубины состава, чтобы это сделать. А вот если бы он оказался в «Кливленде», особенно сейчас, когда столько игроков травмированы, мы бы увидели в финале Восточной конференции «Кливленд» и «Никс» — впрочем, возможно, так всё и будет», — сказал Charlamagne tha God на канале Brilliant Idiots в YouTube.

Дочь Леброна Джеймса показала отцу свои навыки дриблинга: