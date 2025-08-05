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Актёр из США расположил Леброна, Джордана и Брайанта по степени величия

Актёр из США расположил Леброна, Джордана и Брайанта по степени величия
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Американский комик и актёр Ариес Спирс принял участие в подкасте бывшего игрока и тренера НБА Байрона Скотта, где ответил на вопрос о Майкле Джордане, Коби Брайанте и Леброне Джеймсе.

Байрон Скотт. Мы знаем, что ты фанат Майкла Джордана… Но я также знаю, что ты можешь быть объективным. Итак, Майкл Джордан, Коби Брайант, Леброн Джеймс — в каком порядке?

Арис Спирс. Именно в таком порядке.

Скотт. В таком порядке?

Спирс. В таком порядке.

Скотт. То есть, по-твоему, Джордан — величайший.

Спирс. Величайший.

Скотт. Коби сразу за ним, а Леброн — на третьем месте.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз». Майкл пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд.

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