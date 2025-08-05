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Джеки Чан провёл для Джимми Батлера мастер-класс по боевым искусствам

Джеки Чан провёл для Джимми Батлера мастер-класс по боевым искусствам
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71-летний легендарный китайский актёр и режиссёр Джеки Чан провёл для шестикратного участника Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» американца Джимми Батлера мастер-класс по боевым искусствам.

Джимми 35 лет. Он выступает на профессиональном уровне с 2011 года. Тогда американского баскетболиста выбрала на драфте НБА под 30-м номером команда «Чикаго Буллз».

Батлер в ходе своей карьеры играл за такие команды, как «Майами Хит», «Миннесота Тимбервулвз», а также «Филадельфия Сиксерс». Является чемпионом Олимпийских игр — 2016 в составе сборной США.

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