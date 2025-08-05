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Милич: американцам сложно принять, что Дончич и Йокич — лучшие игроки в мире

Милич: американцам сложно принять, что Дончич и Йокич — лучшие игроки в мире
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Бывший ассистент главного тренера «Даллас Маверикс» Марко Милич высказался о Луке Дончиче и Николе Йокиче.

«Мне важно, чтобы Луке было комфортно, независимо от внешности. Я не такой, как американцы, которые следуют своим собственным критериям. Что бы о нём ни говорили, Лука был лучшим бомбардиром лиги и провёл выдающиеся сезоны.

Если говорить проще, то им сложно принять, что Лука Дончич и Никола Йокич — лучшие игроки в мире, потому что они не соответствуют их спортивным стандартам.

Но они с улыбкой на лице доминируют в НБА, так что будут под постоянным пристальным вниманием. Сейчас же, даже когда Лука выглядит как модель, они всё равно найдут, что сказать о нём», — приводит слова Милича Siot.

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