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Джейлен Брансон отказался называть Стефена Карри самым сложным игроком, которого он опекал

Джейлен Брансон отказался называть Стефена Карри самым сложным игроком, которого он опекал
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Разыгрывающий защитник и лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон ответил, кого из игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ему было труднее всего опекать.

«Кого из тех, с кем я играл, было сложнее всего опекать? Не могу сказать, поскольку они всё ещё выступают в НБА. Это не Стеф Карри. Этот парень будет реализовывать свои броски независимо от того, стоишь ли ты перед ним или нет. А Кайри в любом случае заставит тебя выглядеть глупо», — приводит слова Брансона портал Fadeaway World.

Напомним, Ирвингу 33 года. Он является чемпионом НБА в сезоне-2015/2016 в составе клуба «Кливленд Кавальерс».

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