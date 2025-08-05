«Руна» проиграла очередной суд, долги клуба составляют около 9 млн рублей — источник

Руководство московского баскетбольного клуба «Руна» проиграло судебный процесс, в котором рассматривался вариант с уменьшением суммы пени по задолженностям. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Как информирует источник, в настоящий момент сумма, которую должен клуб, составляет около 9 млн рублей. При этом руководители столичного клуба не отказываются от многомиллионных долгов и не запускают процедуру банкротства.

«Руна» вступила в Единую лигу перед началом сезона‑2023/2024, клуб занял в единственном для него розыгрыше девятое место в регулярном чемпионате.

В настоящий момент ни мужская, ни женская команда клуба не участвуют ни в каких соревнованиях.