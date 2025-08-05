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Антон Понкрашов: ты привези Леброна и запихни в российскую лигу. Заиграл бы он или нет?

Антон Понкрашов: ты привези Леброна и запихни в российскую лигу. Заиграл бы он или нет?
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Чемпион Европы по баскетболу в составе сборной России Антон Понкрашов поделился неоднозначным мнением о том, как бы четырёхкратный чемпион НБА, а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс выступал бы в России.

«Я сейчас, конечно, может быть, и большое количество хейта получу, но ты привези сюда Леброна и запихни его в нашу российскую тему. Восемь иностранцев, Леброн – русский. Заиграл бы он или нет?

Да, у него феноменальный талант, да-да-да. Оп, пять минут и замена! Леброн промазал из-под кольца – замена!

Я не знаю, это ещё, знаешь, спорно. То есть это очень такая… спорная ситуация», — сказал Понкрашов в интервью для сообщества TAKESHOT Basketball в VK Video.

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