Джейлен Брансон высказался насчёт дебатов о величайшем между Леброном и Джорданом

Разыгрывающий защитник и лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон объяснил свою позицию в споре о величайшем баскетболисте в истории между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.

«Лично я сейчас не могу назвать Леброна [величайшим], поскольку он всё ещё мой соперник и по-прежнему предстоит играть против него. Подожду, когда он уйдёт на пенсию [чтобы ответить на этот вопрос]», — приводит слова Брансона портал Fadeaway World.

Напомним, Брансон был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2018 командой «Даллас Маверикс» под 33-м номером во втором раунде. В «Нью-Йорк» Джейлен перешёл в 2022 году.