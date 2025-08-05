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Пау Газоль поздравил Дончича с продлением контракта с «Лейкерс»

Пау Газоль поздравил Дончича с продлением контракта с «Лейкерс»
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Член Зала славы баскетбола и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль высказался о продлении контракта Луки Дончина с клубом.

«Поздравляю с продлением, рад за тебя и горжусь усилиями, которые ваш фонд прилагает, чтобы разрушить барьеры, которые слишком часто стоят на пути молодых спортсменов, стремящихся к своей мечте», — написал Газоль в своих социальных сетях.

Напомним, Лука Дончич официально подписал трёхлетнее продление контракта с «Лейкерс», включающее опцию игрока на сезон-2028/2029. Это позволит ему летом 2028 года выйти на рынок свободных агентов и претендовать на новый пятилетний контракт, сумма которого может превысить $ 400 млн. Эта сделка значительно выгоднее, чем супермаксимальное продление, которое Дончич мог бы получить от «Далласа» этим летом.

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