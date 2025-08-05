Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная России обыграла Египет в товарищеском матче

Сборная России обыграла Египет в товарищеском матче
Комментарии

В Гизе (Египет) завершился товарищеский матч между баскетбольными сборными России и Египта. Встреча завершилась победой россиян со счётом 94:67.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
05 августа 2025, вторник. 20:40 МСК
Египет
Окончен
67 : 94
Россия
Египет: Халед, Тарек, Мохамед, Яссер, Ашраф, Мохеб, Мостафа, Тарек, Мохамед, Мохамед, Ашраф, Амин
Россия: Щербенев, Карданахишвили, Чадов, Барашков, Фролов, Квитковских, Карпенко, Беленицкий, Ищенко, Герасимов, Зайцев, Лавренов, Емченко, Огарков

Напомним, первый матч между сборными состоялся 3 августа и завершился в пользу египетских баскетболистов со счётом 80:73 (20:17, 14:25, 16:18, 30:13).

Египет считается одной из сильнейших африканских сборных. Сборная этой страны 17 раз становилась призёром чемпионата Африки (пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей). По количеству титулов египтяне уступают только Анголе (11).

Материалы по теме
И снова неудача. Россия упустила победу в концовке матча с Египтом
И снова неудача. Россия упустила победу в концовке матча с Египтом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android