Сборная России обыграла Египет в товарищеском матче

В Гизе (Египет) завершился товарищеский матч между баскетбольными сборными России и Египта. Встреча завершилась победой россиян со счётом 94:67.

Напомним, первый матч между сборными состоялся 3 августа и завершился в пользу египетских баскетболистов со счётом 80:73 (20:17, 14:25, 16:18, 30:13).

Египет считается одной из сильнейших африканских сборных. Сборная этой страны 17 раз становилась призёром чемпионата Африки (пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей). По количеству титулов египтяне уступают только Анголе (11).