Сборная России обыграла Египет в товарищеском матче
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В Гизе (Египет) завершился товарищеский матч между баскетбольными сборными России и Египта. Встреча завершилась победой россиян со счётом 94:67.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025
05 августа 2025, вторник. 20:40 МСК
Египет
Окончен
67 : 94
Россия
Египет: Халед, Тарек, Мохамед, Яссер, Ашраф, Мохеб, Мостафа, Тарек, Мохамед, Мохамед, Ашраф, Амин
Россия: Щербенев, Карданахишвили, Чадов, Барашков, Фролов, Квитковских, Карпенко, Беленицкий, Ищенко, Герасимов, Зайцев, Лавренов, Емченко, Огарков
Напомним, первый матч между сборными состоялся 3 августа и завершился в пользу египетских баскетболистов со счётом 80:73 (20:17, 14:25, 16:18, 30:13).
Египет считается одной из сильнейших африканских сборных. Сборная этой страны 17 раз становилась призёром чемпионата Африки (пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей). По количеству титулов египтяне уступают только Анголе (11).
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