«Он был для меня старшим братом. Его будет не хватать». Притчард — об уходе Холидэя

27-летний разыгрывающий защитник клуба «Бостон Селтикс» американец Пэйтон Притчард рассказал, что расстроен из-за ухода из состава «кельтов» 35-летнего двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественника Джру Холидэя.

«Это, конечно, ужасно. Играя вместе, ты становишься братом со своим товарищем по команде. Мне будет не хватать Джру. Он был для меня как старший брат, человек, у которого я многому научился. Джру был одним из лучших товарищей по команде. Благодаря ему мы выиграли чемпионат. Мне будет очень не хватать Джру», — приводит слова Притчарда портал NBA Analysis.