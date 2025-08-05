Кевин Лав хочет перейти в «Лейкерс» или «Клипперс» — инсайдер

36-летний американский форвард Кевин Лав выражает желание перебраться в одну из команд Лос-Анджелеса — «Лейкерс» или «Клипперс». Об этом сообщил инсайдер Бретт Сигел.

«В лиге ходят слухи, что Лав хочет оказаться в Лос-Анджелесе. Ходили слухи, что Лав хотел бы перейти в «Нью-Йорк», хотя, похоже, «Никс» не проявляют к нему особого интереса», — написал Сигел в своей колонке на Clutch Points.

Напомним, ранее «Майами» вместе с «Клипперс» и «Финиксом» совершили трёхстороннюю сделку по обмену.

По её итогам Норман Пауэлл отправляется в «Майами», Джон Коллинз — в «Клипперс», а Кевин Лав, Кайл Андерсон и право выбора во втором раунде от «парусников» на 2027 год переходят в «Джаз».