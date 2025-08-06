Джон Стоктон объяснил, почему считает величайшим Джордана, а не Леброна

Легенда «Юты Джаз» Джон Стоктон объяснил, почему считает величайшим шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, а не четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

«Мне нравится, когда парни затягивают пояса и говорят: «Давайте работать. Нам просто нужно стать лучше. Нам нужно играть жёстче. Нам нужно играть умнее». А не просто говорят: «Эм, где трава зеленее? Я поеду туда и выиграю чемпионат [с той командой]». Мне кажется, это обесценивает завоёванный титул. Ты не взбираешься на гору, а поднимаешься на вершину на вертолёте», — приводит слова Стоктона портал Basket News.