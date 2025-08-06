Шакил О'Нил категорично ответил, кого предпочитает – маму жене и детям или наоборот

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил в своём подкасте поделился мнением о важности матери в жизни взрослого мужчины. Во время сессии вопросов и ответов с фанатами соведущий Шакила Адам Лефко зачитал вопрос хирурга из Чикаго. Оказалось, что мать хирурга обвинила его невесту, заявив, что той нужны лишь деньги сына. После этого отношения в семье стали более напряжёнными.

Лефко. Это письмо от доктора из Чикаго. Он пишет: «Шак, я хирург, и девять месяцев назад я обручился со своей девушкой, с которой у меня долгие отношения. Моя мама уговаривала меня отменить свадьбу, заявляя, что невеста хочет только моих денег. Моя дама в итоге услышала, как мама говорила мне это, и задала мне ряд вопросов. Я начал всё отрицать, чтобы не нагнетать обстановку, но теперь возлюбленная злится и говорит, что я солгал, чтобы пощадить её чувства. Шак, что я должен сделать, чтобы всё исправить, и прав ли я, пытаясь защитить её от страданий из-за поведения моей мамы?»

О'Нил. Я могу понять обе стороны. Некоторые предпочитают своих жён матерям, а есть такие парни, как я, которые предпочитают мать жене. Я не знаю, что это за человек. Если ты предпочитаешь свою мать жене, то твоя жена должна уйти. Но если ты предпочитаешь жену матери, то тебе, вероятно, придётся поговорить со своей мамой.

Лефко. Но всегда ли нужно выбирать?

О'Нил. Однажды у меня был разговор, и я сказал кому-то, что предпочитаю свою мать своим детям. И они пришли в ярость. Сначала моя мать. Потом мои дети. Они сказали: «Нет, сначала должны быть дети, потом мать». Я такой: «Может быть, для тебя. Но для меня на первом месте моя мать, а потом мои дети». Не нравишься моей маме – тебе придётся убраться!

Шакил О'Нил обратился к Мэджику Джонсону: