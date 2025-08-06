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В Латвии начали доследственную проверку по факту смерти Яниса Тиммы

В Латвии начали доследственную проверку по факту смерти Яниса Тиммы
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В Латвии начали доследственную проверку по заявлению семьи скончавшегося баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом информирует «RT на русском» со ссылкой на адвоката Маргариту Гаврилову, которая представляет интересы родственников спортсмена.

Сообщается, что целью проверки является версия о доведении Яниса до самоубийства. Близкие баскетболиста обвиняют в этом его бывшую дену Анну Седокову.

Тимма ушёл из жизни в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста было обнаружено в одном из хостелов Москвы. По версии следствия, Янис совершил самоубийство.

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