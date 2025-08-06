Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Таунс: у «Никс» есть возможность выиграть чемпионат

Таунс: у «Никс» есть возможность выиграть чемпионат
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс рассказал о первой встрече с новым главным тренером команды Майком Брауном.

«Я только что вернулся с двухчасового ужина с Майком Брауном. Это была наша первая встреча. Мы поговорили о команде, узнали друг друга. У нас есть возможность выиграть чемпионат, и это случится только в том случае, если все будут подключены. Всё должны посвятить себя общей цели», — сказал Таунс в эфире 7PM in Brooklyn.

В регулярном чемпионате-2024/2025 Таунс в среднем набирал 24,4 очка, делал 12,8 подбора, 3,1 передачи и один блок-шот. Карл-Энтони попал на Матч всех звёзд, а также вошёл в третью символическую сборную лучших игроков по итогам сезона.

Отметим, что Таунса часто критикуют за нестабильную игру и слабую защиту, особенно в плей-офф. Его обвиняют в «мягкости», глупых фолах и неэффективности в решающие моменты, несмотря на хорошие статистические показатели и статус звезды команды.

Материалы по теме
Леброн и Таунс не вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА в сезоне-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android