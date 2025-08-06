Таунс: у «Никс» есть возможность выиграть чемпионат

Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс рассказал о первой встрече с новым главным тренером команды Майком Брауном.

«Я только что вернулся с двухчасового ужина с Майком Брауном. Это была наша первая встреча. Мы поговорили о команде, узнали друг друга. У нас есть возможность выиграть чемпионат, и это случится только в том случае, если все будут подключены. Всё должны посвятить себя общей цели», — сказал Таунс в эфире 7PM in Brooklyn.

В регулярном чемпионате-2024/2025 Таунс в среднем набирал 24,4 очка, делал 12,8 подбора, 3,1 передачи и один блок-шот. Карл-Энтони попал на Матч всех звёзд, а также вошёл в третью символическую сборную лучших игроков по итогам сезона.

Отметим, что Таунса часто критикуют за нестабильную игру и слабую защиту, особенно в плей-офф. Его обвиняют в «мягкости», глупых фолах и неэффективности в решающие моменты, несмотря на хорошие статистические показатели и статус звезды команды.