«Аргумент». Аренас сравнил силу соперников Майкла Джордана и Коби Брайанта

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас поделился мнением о соперниках легенд североамериканской лиги – Коби Брайанта и Майкла Джордана.

«Коби играл против самых талантливых атакующих защитников в истории НБА. Джордан играл только против молодого Коби и молодого Аллена Айверсона, которые входили в топ-10. Коби играл против Джордана, против Айверсона, против Дуэйна Уэйда, Рэя Аллена, Джеймса Хардена. То есть, он играл против самых талантливых атакующих защитников, которых когда-либо видел баскетбол. Соперниками Джордана были Клайд Дрекслер, который не входил в топ-10, Митч Ричмонд, Реджи Миллер. Это аргумент», – сказал Аренас в своём подкасте.

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