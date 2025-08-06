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Эксперт: на самом деле хорошо, что Леброна не было на пресс-конференции Дончича

Эксперт: на самом деле хорошо, что Леброна не было на пресс-конференции Дончича
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Североамериканский журналист и инсайдер Марк Спирс поделился мнением относительно отсутствия лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на пресс-конференции разыгрывающего Луки Дончича после подписания словенца нового контракта с калифорнийским клубом.

«На самом деле хорошо, что его там не было. Мне очень нравится, что Лука получил такую невероятную поддержку от товарищей по команде. Но если бы Леброн был там, это немного отвлекало бы внимание от Луки. Он заслужил свой день. Дэйв Макменамин сказал, что Леброн позвонил Луке. По-моему, это и есть то уважение, которое он должен был проявить», – сказал Спирс на канале ESPN в YouTube.

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