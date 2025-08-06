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На матче WNBA в баскетболистку бросили секс-игрушку, несмотря на её просьбы так не делать

На матче WNBA в баскетболистку бросили секс-игрушку, несмотря на её просьбы так не делать
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) сезона-2025, в котором «Лос-Анджелес Спаркс» принимает «Индиану Фивер». На момент написания новости счёт на табло — 84:66 в пользу домашней команды.

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В концовке второй четверти в защитницу «Индианы» Софи Каннингем был брошен интимный предмет после исполнения соперницей штрафного броска. Этот посторонний предмет, появившийся на площадке WNBA уже в третий раз за последние 10 дней, оперативно убрали.

Перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.

Примечательно, что ранее сама Каннингем в социальных сетях призывала болельщиков воздерживаться от подобных поступков, подчёркивая, что это может привести к травмам игроков: «Хватит бросать секс-игрушки на площадку… вы же покалечите кого-нибудь из нас».

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