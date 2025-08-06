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Мария Клюндикова набрала 8 очков в победном для «Миннесоты» матче женской НБА

Мария Клюндикова набрала 8 очков в победном для «Миннесоты» матче женской НБА
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Сегодня, 6 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Сиэттл Шторм» принимал «Миннесоту Линкс». Игра закончилась со счётом 91:87 в пользу гостевой команды.

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Российская баскетболистка Мария Клюндикова, выступающая за «Миннесоту», приняла участие в матче, проведя на площадке 16 минут. За это время она набрала восемь очков и сделала пять подборов. Стоит отметить, что другая российская спортсменка, Анастасия Олаири Косу, в этой встрече на площадке не появлялась.

В нынешнем сезоне «Линкс» одержали 25 побед при пяти поражениях — это лучший результат в североамериканской лиге. На втором месте располагается «Нью-Йорк Либерти» с 19 победами при 10 поражениях.

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