«Слишком много критики». В США оценили «Бруклин», куда перешёл Егор Дёмин

Североамериканский журналист и эксперт Сэм Куинн поделился мнением о работе фронт-офиса клуба НБА «Бруклин Нетс». Обозреватель учитывал следующие критерии: послужной список, общее видение, креативность, текущий успех, согласованность действий всех заинтересованных сторон, амбиции, наличие чёткой иерархии в принятии решений и некоторые другие.

«Бруклин» получает слишком много критики за это межсезонье. Да, «Нетс» стали первой командой в истории, которая выбрала сразу пятерых игроков в первом раунде одного драфта, но ведь они сознательно идут на спад. Разве не таким командам и следует отдавать треть состава новичкам? Сделка с Кэмероном Джонсоном принесла «Денверу» массу похвал, но на самом деле это не меньшая победа и для «Бруклина». Пик первого раунда «Денвера» 2032 года — один из самых ценных среди доступных сейчас активов в лиге, а контракт Майкла Портера-младшего, который был тяжёлым грузом для «Наггетс», для «Нетс» может стать весьма удобным обменным активом. В будущем они смогут выгодно обменять его, когда контракт станет истекающим. Если бы в Нью-Йорке не было ограничений по вакцинации, Шон Маркс, возможно, уже имел бы чемпионское кольцо. Он заслуживает признания за то, что смог собрать вместе Кевина Дюранта, Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга, даже если проект оказался не столь успешным, как ожидалось. Во многом провал был вызван обстоятельствами, на которые никто не мог повлиять», — говорится в материале Куинна на CBS Sports.

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