Египетский комментатор испытал трудности с русскими фамилиями на матче по баскетболу
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Вчера, 5 августа, в Гизе (Египет) состоялся товарищеский матч между местной национальной командой и сборной России. Встреча завершилась уверенной победой российских баскетболистов со счётом 94:67.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025
05 августа 2025, вторник. 20:40 МСК
Египет
Окончен
67 : 94
Россия
Египет: Халед, Тарек, Мохамед, Яссер, Ашраф, Мохеб, Мостафа, Тарек, Мохамед, Мохамед, Ашраф, Амин
Россия: Щербенев, Карданахишвили, Чадов, Барашков, Фролов, Квитковских, Карпенко, Беленицкий, Ищенко, Герасимов, Зайцев, Лавренов, Емченко, Огарков
По ходу матча египетский комментатор не раз сталкивался со сложностями при произнесении фамилий российских игроков. Так, трудности у него возникли с фамилией защитника Антона Карданахишвили. Кроме того, комментатор иногда называл игроков вовсе неверно.
Комментатор столкнулся со сложностями из-за русских фамилий:
Напомним, это была вторая товарищеская встреча команд. В первом матче победу одержали египтяне (80:73).
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