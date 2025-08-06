Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Египетский комментатор испытал трудности с русскими фамилиями на матче по баскетболу

Египетский комментатор испытал трудности с русскими фамилиями на матче по баскетболу
,
Комментарии

Вчера, 5 августа, в Гизе (Египет) состоялся товарищеский матч между местной национальной командой и сборной России. Встреча завершилась уверенной победой российских баскетболистов со счётом 94:67.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
05 августа 2025, вторник. 20:40 МСК
Египет
Окончен
67 : 94
Россия
Египет: Халед, Тарек, Мохамед, Яссер, Ашраф, Мохеб, Мостафа, Тарек, Мохамед, Мохамед, Ашраф, Амин
Россия: Щербенев, Карданахишвили, Чадов, Барашков, Фролов, Квитковских, Карпенко, Беленицкий, Ищенко, Герасимов, Зайцев, Лавренов, Емченко, Огарков

По ходу матча египетский комментатор не раз сталкивался со сложностями при произнесении фамилий российских игроков. Так, трудности у него возникли с фамилией защитника Антона Карданахишвили. Кроме того, комментатор иногда называл игроков вовсе неверно.

Комментатор столкнулся со сложностями из-за русских фамилий:

Напомним, это была вторая товарищеская встреча команд. В первом матче победу одержали египтяне (80:73).

Материалы по теме
А вот так намного лучше! Сборная России не оставила шансов Египту
А вот так намного лучше! Сборная России не оставила шансов Египту
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android