Египетский комментатор испытал трудности с русскими фамилиями на матче по баскетболу

Вчера, 5 августа, в Гизе (Египет) состоялся товарищеский матч между местной национальной командой и сборной России. Встреча завершилась уверенной победой российских баскетболистов со счётом 94:67.

По ходу матча египетский комментатор не раз сталкивался со сложностями при произнесении фамилий российских игроков. Так, трудности у него возникли с фамилией защитника Антона Карданахишвили. Кроме того, комментатор иногда называл игроков вовсе неверно.

Комментатор столкнулся со сложностями из-за русских фамилий:

Напомним, это была вторая товарищеская встреча команд. В первом матче победу одержали египтяне (80:73).