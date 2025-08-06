«Удивлён, что он согласился». Эй Смит высказался о новом контракте Дончича и «Лейкерс»

Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит дал комментарий по поводу нового контракта, который заключил разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич с командой. Ранее сообщалось, что стороны заключили трёхлетнее соглашение на сумму $ 165 млн.

«Лука Дончич — это будущее. В отличие от Леброна Джеймса, у которого осталось всего год или два, у Луки впереди ещё как минимум десятилетие на высоком уровне. Поэтому в него стоит вкладываться. Я удивлён, что он согласился на контракт всего на три года, хотя мог подписать соглашение на четыре года и $ 229 млн.

Если бы он подождал до следующего года, сумма выросла бы до $ 296 млн. В конечном итоге, выбрав трёхлетний контракт, он через несколько лет сможет заключить новое соглашение на куда более выгодных условиях. Они поступили правильно», — сказал Эй Смит на канале NBA on ESPN в YouTube.

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