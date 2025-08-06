Эксперт из США: Егор Дёмин был выбран на драфте НБА слишком рано

Журналист и эксперт американского издания CBS Sports Сэм Куинн оценил работу фронт-офиса клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». В обновлённом рейтинге портала команда заняла 17-е место (в февральском рейтинге «Нетс» были 12-ми).

«Тем не менее мы понизили «Нетс» на пять строчек в рейтинге. Почему? Причин несколько. Во-первых, драфт. Сделать пять выборов в первом раунде — для их ситуации решение логичное. Но выбранные игроки вызывают вопросы. Егор Дёмин, согласно общему мнению, был выбран под восьмым номером слишком рано. Более того, команда вложила большую часть своего драфт-капитала в игроков с похожими навыками — с акцентом на создание игры с мячом. Теоретически такие баскетболисты плохо дополняют друг друга. Каждый выбор отдельно можно оправдать, но в сумме класс получился странным.

Второй момент — обмен с «Хьюстоном» в прошлое межсезонье. Я сильно ошибался в оценке той сделки. На данный момент «Хьюстон» явно победил. «Нетс» получили лишь два места в драфте-2025, вернув себе контроль над собственным пиком, и, судя по всему, могли бы выбрать Дёмина и под 10-м номером, который остался бы у них, если бы они не совершали обмен. Теперь всё зависит от их пика-2026: если он окажется в топ-3 и они получат будущую звезду — сделка себя оправдает. Если нет, то они отдали несколько пиков «Финикса» — одних из самых ценных в лиге — практически за бесценок, и сами не смогли воспользоваться этим максимально. В 2024 году команда недостаточно слабо выступила, чтобы получить высокий пик. Честно говоря, и в 2025-м они тоже не стараются проигрывать как следует — а ведь за возвращение контроля над своим выбором они заплатили огромную цену. Ник Клэкстон не должен оставаться в составе, и, если появится возможность обменять Портера-младшего, этим тоже стоит воспользоваться. Плохо проведённый «танкинг» ещё можно понять, если он случается естественным путём, но, когда за это платишь такую высокую цену — оправдать можно только по-настоящему грамотным проигрышем. «Нетс» этого не сделали, и теперь теряют позиции в рейтингах», — говорится в материале Куинна на CBS Sports.

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